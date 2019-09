5

"La crise en Argentine menace directement la crédibilité du FMI"

Le Fonds monétaire international, qui a joué un rôle crucial dans la crise en Argentine, a eu une réaction prudente à l’annonce dimanche de l’instauration du contrôle des changes : il analysera "le détail des mesures" et restera en contact étroit avec les autorités. Éric Dor, directeur des études économiques à l’Ieseg School of Management, se montre critique de la manière dont cette crise est gérée et en particulier des mesures préconisées par le FMI.