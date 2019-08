Amérique Le favori de la primaire démocrate Joe Biden. Et on peut dire que cela a plutôt mal commencé pour l'ancien vice-président de Barack Obama, 76 ans.

En effet, alors que l'une de ses adversaires Kamala Harris arrivait sur le plateau, Joe Biden l'a appelée "petite". Si la tournure se voulait amicale, cela n'est pas passé...

“Vas-y doucement avec moi, petite”, a ainsi déclaré l'homme politique américain, sourire aux lèvres. Mais cette salutation a provoqué une vague d'indignation...

Dans le camp de Kamala Harris, tout d'abord, on n'a peu apprécié l'accueil. “Petite?”, a réagi surpris Ian Sams, l’attaché de presse de la candidate.

Sur les réseaux sociaux, les internautes et même des journalistes politiques ont également trouvé indécents les propos de Joe Biden. Pour eux, si Kamala Harris est plus jeune et moins expérimentée, ce n'est pas pour autant que le candidat devait parler comme à un enfant à celle qui est tout de même sénatrice de l'Etat de Californie.

"C'est une sénatrice et une dure à cuire. Pas une enfant", déclare ainsi la démocrate Christina Reynolds.

"Est-ce qu'il vient vraiment d'appeler Kamala 'kid' ?", se demande Sopan Deb, un journaliste du New York Times.