Alors qu'il était en train de rechercher une maison située à Moon Bay Circle (Floride), un agent immobilier repère une tache sur Google Maps qui l'intrigue. Il décide alors de faire des recherches plus approfondies sur l'endroit et découvre, grâce à une image satellite, qu'il s'agit d'une voiture immergée dans un lac. Ni une ni deux, il contacte un habitant de la zone afin qu'il aille voir par lui-même si la voiture était toujours là. Ce dernier, à l'aide de son drone, confirme la présence du véhicule. Les deux hommes décident donc d'appeler la police locale.

En sortant la voiture de l'eau, les forces de l'ordre font face à une macabre découverte : un squelette trône sur le siège passager. Il leur faudra une semaine pour identifier l'homme en question : William Moldt, disparu le 7 novembre... 1997 !

A l'époque, les policiers avaient tenté de retrouver le quadra mais les preuves avaient rapidement fait défaut. Aujourd'hui cependant, l'on sait que l'homme âgé de 40 ans a perdu le contrôle de son véhicule et foncé dans le lac en revenant d'une boite de nuit.

"Vous ne pouvez pas déterminer avec précision ce qu'il s'est passé il y a tant d'années", a déclaré Therese Barbera, porte-parole de la police, à la BBC. "Ce que l'on sait avec certitude est qu'il avait disparu et que son corps a maintenant été découvert". Si la porte-parole n'a pas pu confirmer que la découverte avait été rendue possible grâce à Google Maps, des policiers l'ont bel et bien affirmé. De plus, selon The Charley Project qui répertorie les "cold cases", la voiture était visible depuis 2007 sur Google Earth "mais personne ne l'avait remarquée jusqu'à aujourd'hui".

Les proches de William Moldt ont été mis au courant des conclusions de l'enquête et pourront donc enfin faire leur deuil.