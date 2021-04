Gare aux arnaques Si les pots de sauce sont généralement revendus à prix raisonnables, certains essayent de profiter de la situation pour gonfler leurs poches. Plusieurs internautes proposent ainsi des lots à 50, voire 100 dollars.

De son côté, la marque Heinz assure travailler "24 heures sur 24" pour rapidement réadapter son offre à la demande croissante. Si les pots de sauce sont généralement revendus à prix raisonnables, certains essayent de profiter de la situation pour gonfler leurs poches. Plusieurs internautes proposent ainsi des lots à 50, voire 100 dollars.

Depuis plusieurs semaines, les Etats-Unis sont en proie à une pénurie de ketchup. Avec la pandémie et la fermeture des restaurants, nombre d'établissements se sont tournés vers les commandes en ligne et autres systèmes de. Résultat: les petits sachets individuels contenant du ketchup ont remplacé les traditionnels tubes disposés sur les tables. Si bien que plusieurs grandes marques de sauce, comme le géant Heinz, frôlent désormais la pénurie. Le prix des petits sachets a même augmenté de 13%, depuis janvier 2020.De nombreux Américains ont donc sauté sur l'occasion et fouillé leurs vieux tiroirs pour mettre la main sur ces petits sachets, et les revendre en ligne. Sur eBay, c'est un véritable marché parallèle qui s'est constitué ces derniers jours."Je n'avais jamais vendu de produits alimentaires en ligne, mais j'ai voulu prendre le train en marche avec le ketchup", explique au Wall Street Journal l'Américaine Lindsey Cohen, qui a réussi à vendre son petit lot de 20 sachets pour 8 dollars, et ce, en seulement 12 heures.