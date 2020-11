"Nous avions dit par le passé que ce genre de choses se produiraient sous une météo froide et lorsque nous nous mettrions à voyager, et cela a été le cas", a indiqué M. Fauci à la chaîne ABC en matinée (heure locale). "Cela se produira encore donc je n'envisage pas soudainement un relâchement des recommandations et restrictions, parce que nous allons effectivement vers une météo plus froide et des voyages à travers les Etats-Unis pour Noël", a-t-il ajouté.

Les contaminations au coronavirus ont fortement augmenté au cours des dernières semaines outre-atlantique, atteignant leur plus haut niveau depuis le printemps. 13,3 millions de cas ont été confirmés dans le pays depuis le début de la pandémie, dont 4 millions rien qu'au mois de novembre, selon des données compilées par l'université John Hopkins.

Au moins 266.000 personnes sont décédées du virus depuis l'émergence de la crise. Pourtant, les restrictions sanitaires varient d'un Etat américain à l'autre et des millions de personnes ont choisi de voyager pour la fête de Thanksgiving cette semaine.