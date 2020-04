Le week-end de Pâques, d’ordinaire, est la période pendant laquelle les communautés indigènes mexicaines reçoivent le plus de visiteurs. Tant chez les yaquis au nord-ouest du pays que du côté des tzotziles au sud-est, on observe des processions solennelles, des rituels syncrétiques où prime encore la liturgie en latin, des mises en scène incroyablement détaillées de la Passion du Christ… Au Mexique plus que nulle part ailleurs, l’évangélisation s’est faite par la théâtralisation et la mise en musique du catholicisme, avec un accent particulièrement fort mis sur la Semaine sainte.

Et c’est en partie parce que nombre d’indigènes mexicains ne peuvent pas renoncer aux célébrations de la Semaine sainte que certains d’entre eux, à l’heure du coronavirus, ont décidé de se barricader vis-à-vis du monde extérieur.