Avec 1.199 décès supplémentaires du nouveau coronavirus en 24 heures, le bilan journalier aux Etats-Unis est reparti à la hausse mardi à 20h30 locales, selon le comptage de l'université Johns Hopkins, qui fait référence. Le nombre de décès quotidiens n'avait pas dépassé la barre des 1.000 depuis le 10 juin dernier. Cela porte le bilan américain de la pandémie à 127.322 morts, faisant des Etats-Unis le pays le plus endeuillé au monde en valeur absolue. Le pays compte aussi 42.528 nouvelles infections quotidiennes du Covid-19.

En raison de la remontée des contaminations et des décès, en particulier dans le Sud et l'Ouest du pays, certains Etats américains ont dû faire une pause dans le processus de déconfinement.

Mardi, le Texas a ainsi battu son record quotidien et rapporté 6.975 nouveaux cas de Covid-19. Au total depuis le début de la pandémie, les autorités texanes ont rapporté 159.986 cas et 2.424 décès. Mardi, plus de 6.500 patients testés positifs au Covid-19 étaient hospitalisés au Texas.

En Californie, plus d'un millier de détenus ont été testés positifs au coronavirus dans la plus vieille prison de l'Etat, San Quentin, selon les autorités locales.

"Il est évident que nous n'avons pas le contrôle total actuellement", a expliqué le docteur Anthony Fauci, membre de la cellule de crise présidentielle sur le coronavirus. "Je ne serais pas surpris si nous atteignions 100.000 par jour si on ne renverse pas la tendance", a-t-il ajouté lors de son audition devant des sénateurs.

Comme d'autres hauts responsables sanitaires américains, le Dr Fauci a appelé les Américains, notamment les jeunes, à se couvrir le visage et à éviter les foules afin d'endiguer la pandémie.