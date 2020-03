Le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, a demandé aux professionnels de la santé de toute l'Amérique de venir aider à traiter les patients atteints du coronavirus.

Le nombre d'infections confirmées dans cet État du nord-est des Etats-Unis est passé à 66.500. ""Je demande aux professionnels de la santé de tout le pays de venir aider à New York maintenant, si vous n'avez pas de crise sanitaire dans votre communauté", a déclaré M. Cuomo lors d'une conférence de presse.

Il a déclaré que les médecins et les infirmières de son État avaient besoin d'aide et d'être parfois remplacés et que la situation inverse pourrait tout à fait se produire si un problème similaire devait subvenir dans un autre Etat. "Les chiffres sont déjà stupéfiants... Nous avons perdu plus d'un millier de New-Yorkais", a déploré le gouverneur.

Si le nombre d'hospitalisations continue à augmenter, cela se fait toutefois un peu plus lentement qu'auparavant. Il double en effet désormais tous les six jours, au lieu de tous les deux ou trois jours.

Plus tôt dans la journée de lundi, un navire-hôpital de mille lits a accosté à Manhattan pour venir en aide aux hôpitaux surchargés de la ville de New York. Ils le feront en s'occupant des patients qui n'ont pas besoin d'être traités pour le coronavirus.