L'épidémie de coronavirus s'est accélérée aux États-Unis ces derniers jours, alors que le pays compte désormais plus de 1000 décès selon un décompte de l'Université Johns Hopkins. Avec 280 morts, New York est un des États les plus touchés du pays et est devenu l'épicentre de l'épidémie aux États-Unis.

Ces derniers jours, la propagation de l'épidémie de coronavirus, apparue en décembre dernier en Chine, s'est accélérée aux États-Unis. Actuellement, plus de 68.500 cas ont été confirmés, ce qui place le pays au troisième rang des pays comptant le plus de cas confirmés de la maladie dans le monde, derrière l'Italie et la Chine. 1031 décès ont également été enregistrés sur l'ensemble du territoire.



Mardi matin, le gouverneur de l'État de New York, Andrew Cuomo, s'était montré inquiet face à la presse. "On observe un doublement du nombre de cas confirmés tous les trois jours", avait-il déclaré. Depuis le début de l'épidémie, 280 personnes ont perdu la vie des suites du Covid-19 pour la seule ville de New York.

L'État de New York, qui compte près de 20 millions d'habitants, a pour l'instant réuni 10.000 respirateurs pour faire face à l'afflux de patients, mais Andrew Coumo estime que 30.000 nouveaux appareils respiratoires seront nécessaires pour faire face au nombre croissant de demandes.



Cependant, le gouverneur de l'État a également indiqué que plusieurs méthodes de traitement allaient être testées pour lutter contre la maladie. Outre les essais médicamenteux contenant de la chloroquine, New York va aussi commencer à prélever du plasma sur des patients qui avaient contracté la maladie mais qui sont sur le chemin de la guérison afin de l'injecter sur des personnes qui se trouvent dans des situations préoccupantes en espérant qu'elles puissent profiter des anticorps.