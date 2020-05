Les États-Unis ont franchi mercredi le cap des 100 000 morts et, avec le relâchement des mesures de précaution et le déconfinement à l’ordre du jour dans un certain nombre d’États, le bilan de l’épidémie de Covid-19 est appelé à s’alourdir. Il devrait dépasser les 120 000 victimes à la mi-juin, prédisent les experts, et la Maison-Blanche n’exclut pas que la catastrophe cause finalement quelque 200 000 décès, a fortiori si l’on considère, à la suite du Dr Antony Fauci, l’immunologiste de référence à Washington, que les chiffres officiels sont très probablement en deçà de la réalité.