Les Etats-Unis ont franchi lundi la barre des 90.000 décès et des 1,5 million de cas recensés de Covid-19, selon le comptage de l'université Johns Hopkins, enregistrant ainsi 10.000 morts supplémentaires du nouveau coronavirus en une semaine.

La barre des 80.000 morts avait été franchie lundi dernier, et celle des 50.000 il y a un peu plus de trois semaines (le 24 avril). Les Etats-Unis sont de loin le pays qui recense, selon les bilans officiels, le plus grand nombre de morts et de cas dépistés de la maladie.