Les Etats-Unis ont dépassé mercredi la barre des 400.000 cas recensés de nouveau coronavirus, selon le comptage de l'université américaine Johns Hopkins actualisé en continu.

La première puissance mondiale compte de très loin le plus de cas déclarés de Covid-19 (401.166), plus d'un quart des infections mondiales. Le cap des 300.000 cas recensés dans le pays avait été franchi samedi.

Les Etats-Unis déplorent par ailleurs au moins 12.912 morts. Le pays relève depuis le milieu de la semaine dernière plus de 1.000 nouveaux décès chaque jour malgré les mesures de confinement qui y ont été progressivement mises en place, Etat par Etat.

L'Etat de New York constitue le principal foyer de l'épidémie américaine, principalement dans la ville de New York, capitale économique du pays aujourd'hui quasiment à l'arrêt.

"L'Amérique continue d'effectuer plus de tests que n'importe quel autre pays dans le monde et je pense que c'est probablement pourquoi nous avons plus de cas", a avancé mardi le président Donald Trump lors de sa conférence de presse quotidienne sur la crise, évoquant quelque 1,8 million de tests à ce jour dans le pays.

Les autorités ont prévenu qu'entre 100.000 et 240.000 personnes au total pourraient mourir du Covid-19 aux Etats-Unis, selon les modèles, et ce en respectant les consignes de distanciation sociale.