Coronavirus: "Si rien n’est fait, le Brésil risque de devenir une menace globale, une sorte d’ennemi de tous" Amérique Chantal Rayes, pour Libération

Avec plus de 358 000 décès, le deuxième pays le plus endeuillé au monde continue de s’enfoncer dans la crise. L’explosion de la mortalité quotidienne, due à l’émergence du variant «P1» et à la gestion désastreuse du président Jair Bolsonaro, alarme le reste de la planète.