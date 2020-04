Le Premier ministre Justin Trudeau a dit mercredi suivre avec "intérêt et inquiétude" les difficultés des producteurs de viande au Canada, où McDonald's a décidé d'acheter du boeuf à l'étranger notamment après la fermeture d'une usine canadienne touchée par le coronavirus.

"Il est important d'assurer l'approvisionnement alimentaire des Canadiens partout au pays et nous surveillons avec intérêt et inquiétude certaines des questions auxquelles font face les producteurs de viande et la chaîne d'approvisionnement de l'industrie agricole", a-t-il déclaré lors de sa conférence de presse quotidienne.

Il a été demandé à M. Trudeau s'il comptait imiter le président américain Donald Trump et forcer certains abattoirs du pays à demeurer ouverts pendant la pandémie.

Il n'a pas répondu directement, affirmant l'importance d'assurer à la fois le bon fonctionnement de la chaîne d'approvisionnement alimentaire et "la sécurité des travailleurs le long de cette chaîne".

La filiale canadienne du géant américain McDonald's a annoncé mardi qu'elle devait temporairement renoncer à son engagement de "servir du boeuf canadien à 100%" et commencer à en importer de l'étranger.

Cette décision a été prise en raison "des répercussions sans précédent" de la maladie du Covid-19 sur la chaîne d'approvisionnement en boeuf canadien, a précisé McDonald's Canada dans un communiqué.

La chaîne de restauration rapiode a invoqué les "capacités de transformation limitées" de ses fournisseurs, en raison notamment de la fermeture temporaire d'une usine de la province de l'Alberta infectée par le coronavirus.

Un employé de cette usine, qui assure à elle seule le tiers de la production canadienne de boeuf, est mort du coronavirus et des centaines d'autres ont été contaminés, selon la chaîne publique CBC.

Cette usine et une autre de l'Alberta également contaminée par le coronavirus produisent près des trois quarts du boeuf consommé au Canada, selon les chiffres de la filière bovine.

Face à cette situation, McDonald's a dû retirer "temporairement" de son menu canadien sa spécialité locale, les hamburgers Angus.

Le Canada a dépassé mercredi la barre des 3.000 morts liés à l'épidémie de coronavirus, avec 3.054 décès et plus de 50.000 cas confirmés en milieu de journée.