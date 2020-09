Le débat long de 90 minutes abordera également "les bilans de Trump et Biden" ainsi que "l'intégrité du scrutin" du 3 novembre, a précisé le journaliste de Fox News, Chris Wallace. Le premier des trois débats entre le président républicain et le candidat démocrate à la Maison Blanche sera organisé à Cleveland, dans l'Ohio, un Etat pivot, qui bascule souvent d'un parti à l'autre. Ce choix de sujets pourrait évoluer selon le "développement de l'actualité", a précisé Chris Wallace, un journaliste respecté.

Il a précisé qu'il révélait cette liste en avance afin "d'encourager des discussions de fonds sur les questions dominantes auxquelles le pays fait face". Candidat malheureux à la primaire démocrate face à Joe Biden,le milliardaire Tom Steyer a déploré que le changement climatique ne figure pas dans cette liste. "C'est inacceptable. La crise climatique ne peut pas être ignorée", a-t-il tweeté. Les deux autres débats présidentiels sont prévus les 15 et 22 octobre, respectivement à Miami, en Floride, et à Nashville, dans le Tennessee. Le vice-président républicain Mike Pence affrontera la colistière de Joe Biden, la sénatrice et ex-procureure Kamala Harris, le 7 octobre à Salt Lake City, dans l'Utah.