Dans certains pays, le coronavirus... sauve des vies © AFP Amérique Marie-France Cros

En 2015 et 2016, le Salvador a été le pays le plus meurtrier du monde, avec 103 meurtres pour 100 000 habitants, contre 18/100 000 au Mexique des narcotrafiquants et 5/100 000 aux États-Unis. Si on utilise une autre manière de compter, on a recensé une moyenne de 300 morts par mois en 2018 et de 200 en 2019, grâce à une politique plus offensive des autorités. En février dernier, le chiffre atteignait encore 114 morts.