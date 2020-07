Une personnalité narcissique, fils d’un "sociopathe", qui "a fait de la triche un mode de vie", ne voit les autres qu’en "termes monétaires" et n’éprouve à leur égard aucune empathie : tel est le portrait que brosse de Donald Trump sa nièce Mary, dans un livre à paraître le 14 juillet, mais que la presse américaine a déjà pu lire et dont elle donne d’abondants comptes rendus. Un livre que la famille Trump a vainement voulu faire interdire, parce que c’est le premier que publie, non pas un collaborateur du Président, mais un de ses proches, et qu’il est accablant.