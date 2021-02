Démocrates et Républicains sont d’accord sur un point : il faut que la procédure de destitution aille vite Amérique Philippe Paquet

Une dimension du dossier devrait favoriser cette espérance : contrairement au précédent procès, il y a un an, nul besoin, cette fois, de convoquer une multitude de témoins et d’experts pour tenter d’établir les préventions. Les faits sont connus et les témoins sont dans la salle : ce sont les sénateurs qui ont dû fuir, le 6 janvier, tandis que les partisans de l’ancien Président dévastaient le Capitole et traquaient certains élus.