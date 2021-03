Dans 28 villes du pays, une flotte de 37 véhicules de livraison multicolores prend la route chaque jour depuis quelques mois pour apporter courrier, colis et sourires de porte en porte.

Chacun est orné d’un grand soleil et de l’image d’un camion traditionnel bleu, blanc, rouge de Postes Canada chevauchant un arc-en-ciel, et frappé d’un "Thanks Merci !" en grosses lettres.

"J’ai compris que les gens étaient devenus dingues à force d’être isolés chez eux, sans leurs contacts sociaux habituels", a confié à l’AFP Andrew Lewis, le concepteur de ce design, qui enseigne la théorie des couleurs à l’Université Western, en Ontario.

"Je me suis demandé ce qui serait amusant et joyeux et qui toucherait les gens après de longs mois de confinement dus à la pandémie", explique celui qui est considéré comme l’un des meilleurs artistes d’affiches au monde.

"Après l’année qu’on vient d’avoir, je pense que les gens ont besoin de couleurs", résume-t-il.