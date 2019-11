Des scientifiques ont découvert à Mexico des fosses d'il y a 15.000 ans abritant les restes de 14 mammouths. Cette découverte laisse penser que les techniques de chasse des chasseurs-cueilleurs ont pu être plus élaborées que ce que l'on supposait jusqu'ici, indique l'Institut national d'anthropologie et d'histoire du Mexique. Des fouilles ont été réalisées sur un site à Tultepec, à environ 40 km au nord de la ville de Mexico. Deux fosses profondes de 1,7 m et d'un diamètre de 25 m ont été découvertes, dans lesquelles se trouvaient 824 os de mammouths, dont huit crânes. Les ossements seraient ceux de 14 mammouths.

L'ancienneté de ceux-ci a pu être déterminée grâce à une fine couche de poussière provenant de l'éruption du volcan Popocatepetl, il y a 14.700 ans.

Cette découverte jette un nouveau regard sur la chasse aux mammouths. Jusqu'à présent, il était supposé que ces mammifères n'étaient chassés que lorsqu'ils se trouvaient en position de "simples victimes", par exemple coincés dans un marécage. Mais les mammouths pourraient en réalité avoir été attirés vers des pièges, selon l'archéologue Pedro Sánchez Nava. Les scientifiques pensent que d'autres restes de mammouths pourraient encore se trouver dans la région.