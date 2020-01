Alors que la Chambre des représentants a approuvé la transmission au Sénat de l’acte d’accusation contre Donald Trump, les Démocrates entendaient fournir, dans la foulée, de nouveaux éléments de preuve éclairant les pressions exercées par le Président et son entourage sur le chef d’État ukrainien, Volodymyr Zelensky, pour qu’il ordonne une enquête sur les activités des Biden, père et fils, en Ukraine.

Il s’agit pour l’essentiel de notes et de messages rédigés par Lev Parnas, un partenaire en affaires de Rudy Giuliani, l’ancien maire de New York devenu l’avocat de Donald Trump. Parnas et un autre Ukrainien, Igor Fruman, avaient été arrêtés, le 10 octobre dernier, alors qu’ils s’apprêtaient à quitter les États-Unis, et inculpés de violation des lois sur le financement des campagnes électorales.

Les documents saisis comportent des communications explicites avec l’ancien procureur général de l’Ukraine, Iouri Loutsenko, qui est à l’origine des accusations de corruption formulées contre Hunter Biden, le fils de l’ancien vice-président américain, qui avait été recruté par le groupe gazier ukrainien Burisma. Ils confirment aussi les efforts déployés par Rudy Giuliani pour obtenir, à la demande insistante de Loutsenko, le rappel de l’ambassadeur des États-Unis à Kiev, Marie Yovanovitch.