Le directeur de cabinet de Donald Trump, Mick Mulvaney, n'a pas répondu vendredi à la convocation du Congrès pour témoigner dans l'enquête menée par les démocrates en vue de destituer le président américain. M. Mulvaney est le plus haut responsable de la Maison Blanche à avoir reçu une telle convocation. Mais l'exécutif refuse de coopérer à l'enquête, dénonçant une "chasse aux sorcières" et "une arnaque des démocrates pour tenter de remporter" la présidentielle de 2020.

Donald Trump a toutefois assuré vendredi qu'il aurait "adoré" que son directeur de cabinet se rende au Congrès. "Je pense qu'il aurait été très bon", a-t-il expliqué à la presse.

La commission d'enquête conjointe de la Chambre des représentants estime, selon sa convocation, que Mick Mulvaney a "pu être directement impliqué dans la tentative, orchestrée par le président Trump, son agent personnel Rudolph Giuliani et d'autres" de "faire pression sur le président ukrainien Volodymyr Zelensky pour qu'il mène des investigations qui bénéficieraient aux intérêts politiques de Donald Trump".

Plus précisément, elle soupçonne le président et son entourage d'avoir suspendu une rencontre à la Maison Blanche et quelque 400 millions de dollars d'aide militaire à l'ouverture par la justice ukrainienne d'une enquête sur Joe Biden, rival démocrate de M. Trump.

"Les indices rassemblés (...) laissent entendre que M. Mulvaney a pu jouer un rôle direct dans le stratagème pour faire pression sur le gouvernement ukrainien afin qu'il s'immisce dans l'élection américaine de 2020 en fabriquant des informations nuisibles sur les opposants politiques du président Trump, ainsi que dans la tentative de dissimuler ces actes", avancent les démocrates.

Plusieurs témoins, dont l'ex-conseiller à la sécurité nationale du président américain John Bolton, ont ignoré la convocation du Congrès, qui a toutefois entendu une dizaine de personnes à huis clos depuis un mois malgré le refus de coopérer de la Maison Blanche.

L'enquête entrera mercredi dans une nouvelle phase avec le début des auditions publiques de certains de ces témoins, qui pourrait conduire à la mise en accusation ("impeachment") de Donald Trump.

Les démocrates ont engagé le 24 septembre cette enquête à la Chambre des représentants, où ils sont majoritaires. Le Sénat, contrôlé par les républicains, sera ensuite chargé de rendre son verdict sur une destitution du milliardaire.

Compte tenu du soutien dont il dispose à la chambre haute, cette issue paraît improbable.