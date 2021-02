La disparition d’une petite fille a été signalée le 7 février dernier en Louisiane, sud-est des États-Unis. Cette fillette a été enlevée par un membre de sa famille enregistré comme délinquant sexuel. Dion Merrick et son collègue, deux éboueurs, l'ont retrouvée.

Les deux hommes faisaient leur ronde de nettoyage dans un quartier de New Iberia quand ils ont été interpellés par un véhicule suspect garé au milieu d'un champ. "Je me suis demandé ce qu’une voiture comme cela faisait là", a expliqué l’agent de propreté.

Les deux hommes se sont alors rappelés un appel à témoins qui décrivait l’apparence de la fillette enlevée et du véhicule dans lequel elle aurait été emportée. Les éboueurs ont donc appelé la police et déplacé leur véhicule afin de bloquer la route et empêcher la fuite du véhicule suspect. Les agents de police ont en effet découvert la petite fille à l'intérieur de la voiture.

"Je remercie Dieu que nous ayons retrouvé la petite. C’est une bénédiction", s'est réjoui Dion Merrick.

Dans un live publié par l'éboueur sur les réseaux sociaux l'homme se fait féliciter par un agent de police. Il répond simplement : "je faisais juste mon devoir, je faisais juste mon boulot et j’ai croisé quelqu’un qui avait besoin d’aide."

Le kidnappeur a lui été arrêté.