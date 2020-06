Deux agents de police de Buffalo, dans l'État de New York, ont été suspendus après avoir bousculé un homme de 75 ans lors d'une manifestation contre le racisme. L'homme a été blessé et transporté à l'hôpital, selon le maire Byron Brown. Une vidéo des l'agression circule sur les réseaux sociaux. Sur la vidéo, on peut voir l'homme immobile au sol, après avoir été poussé, une mare de sang s'écoulant de sa tête.

Sur Twitter, le maire s'est dit "très préoccupé" par la vidéo et a ajouté qu'une enquête avait été ouverte. La victime est dans un état grave mais stable.

Le gouverneur de l'État, Andrew Cuomo, a qualifié les faits de "tout à fait injustifiés et honteux". "Les policiers doivent faire respecter la loi, PAS LA VIOLER", a-t-il écrit sur Twitter.