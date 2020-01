Le procès de Donald Trump pourrait se terminer dès ce vendredi soir à Washington s’il ne se trouve pas suffisamment de sénateurs républicains pour réclamer, de concert avec les Démocrates, la convocation de nouveaux témoins, dont le sulfureux conseiller à la Sécurité nationale John Bolton. Une fin rapide, voire abrupte du procès, était le scénario privilégié jeudi, alors que les révélations explosives tirées du livre à paraître de Bolton, The Room Where It Happened, avaient donné à penser, en début de semaine, qu’une prolongation du procès était devenue inévitable. Cela dit, comme le soulignaient les médias américains, la seule certitude à ce stade est qu’il n’y a aucune certitude.