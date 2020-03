Donald Trump a annoncé dimanche avoir ordonné la mise en place en urgence d'hôpitaux de campagne, d'une capacité totale de 4.000 lits, dans les Etats américains les plus touchés par la pandémie de coronavirus: Californie, New York et Washington.

Lors d'une conférence de presse à la Maison Blanche, le président a précisé avoir "ordonné" à l'Agence américaine de gestion des situations d'urgence (FEMA) de monter ces centres fédéraux de médecine d'urgence, avec 1.000 lits dans l'Etat de New York, le plus frappé, 2.000 lits en Californie et 1.000 lits dans l'Etat de Washington.

Plus de 400 personnes sont mortes du Covid-19 aux Etats-Unis, parmi lesquelles plus de cent dans les dernières 24 heures, selon l'université Johns Hopkins.

Les autorités américaines ont par ailleurs averti dimanche qu'elles allaient agir contre les personnes qui stockent du matériel médical, augmentant le risque de pénurie, dans un objectif spéculatif.

Ces personnes doivent mettre sur le marché ces équipements et en demander "un prix raisonnable", faute de quoi "nous allons venir vous chercher", a menacé Peter Navarro, conseiller économique de l'exécutif.