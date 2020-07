Donald Trump gracie son ami Roger Stone et s'attire les foudres © AFP Amérique Philippe Paquet

En graciant son ami Roger Stone, condamné à 40 mois de prison pour avoir menti au Congrès dans le cadre de l’enquête sur l’ingérence russe dans l’élection de 2016, Donald Trump fait passer ses intérêts avant le respect des lois et des institutions.

Les présidents américains jouissent d’une très grande latitude pour gracier les auteurs de crimes et délits fédéraux, quels qu’ils soient, et quelles que soient les raisons du pardon.