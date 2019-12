Amérique Donald Trump fulmine contre sa nouvelle épithète: "Impeached" Philippe Paquet

Réunie en séance plénière pour un vote historique, la Chambre des représentants devait logiquement faire de Donald Trump, mercredi soir, le troisième président des États-Unis "mis en accusation" (" impeached") et, par conséquent, renvoyé devant le Sénat pour y être jugé et éventuellement destitué. Tout donnait à penser, en effet, que, après plusieurs heures d’une ultime passe d’armes entre les deux camps, l’acte d’accusation serait adopté majorité démocrate contre minorité républicaine, avec peu ou pas de défections de part et d’autre.