Le Pentagone a déclaré vendredi que la plupart des soldats américains stationnés là-bas devront quitter le pays d'Afrique de l'Est au début de 2021. La défense n'a pas dit exactement combien d'hommes étaient impliqués. On ne sait pas non plus combien de soldats resteront en Somalie.

Selon les médias américains, il y a actuellement quelque 700 soldats stationnés dans le pays.. En Somalie, les États-Unis ont jusqu'à présent soutenu le gouvernement et les forces de sécurité locales dans leur lutte contre le groupe terroriste sunnite Al-Shabaab.

Certains des soldats retirés pourraient éventuellement être déployés dans des pays en dehors de l'Afrique de l'Est, selon le Pentagone. Les troupes restantes seraient stationnées dans les pays voisins de la Somalie.