Donald Trump a de nouveau fait parler de lui sur Twitter. Le président américain, grand adepte du réseau social à l'oiseau bleu, a partagé ce mercredi 28 août un clip de campagne pour la présidentielle de 2020. Production indépendante de l'un de ses partisans, la vidéo fait un bilan du mandat du milliardaire à la tête du pays, vantant les politiques et réformes mises en oeuvre depuis son élection. La succession de statistiques se termine avec l'apparition d'un logo sous lequel sont écrits les noms de Donald Trump et de son numéro 2, Mike Pence.

Un dessin qui a suscité l'attention de plusieurs médias américains. En cause: les similarités entre le symbole de la vidéo et le logo du site web d'extrême droite VDARE. Classé comme un site haineux et anti-immigration qui relaie des thèses xénophobes et suprémacistes, le site avait utilisé ce fameux lion rouge et bleu pour illustrer la victoire de Donald Trump en 2016.

Une publication du président qui n'a donc pas plu aux Américains, reprochant à leur président de cautionner de la sorte le groupuscule d'extrême droite et l'idéologie raciste qu'il véhicule. "Nous avons partagé une production indépendante qui met en valeur les politiques économiques que nous avons mises en oeuvre, a déclaré l'équipe de campagne du milliardaire au média américain Mediaite. Tout lien avec le suprémacisme blanc existe uniquement dans les esprits de quelques journalistes portés à croire toutes les critiques envers le président".