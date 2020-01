Comment se passe l'Accord de Paris? Ne vous posez même pas la question". Face à la viralité des contenus présents sur les médias sociaux, il est aisé de prendre une information pour argent comptant. Dès lors, l'ancien magnat de l'immobilier américain s'est référé à une publication de Jack Posobiec montrant la soit disant "France de Macron" embrasée, et légendée comme suit: "Une douzaine de voitures ont été enflammées à Paris, une heure après la fête du nouvel an." Donald Trump a donc commenté: "Autrement dit, toutes les occasions sont bonnes pour le président américain de s'exprimer sur l'Accord de Paris sur le climat, ratifié par 196 pays, dont il a lui-même retiré son pays, les Etats-Unis, en bon climatosceptique. Le sujet étant ici très éloigné du fait divers de base, mais Donald Trump n'est pas à sa première bourde.

Afin de remettre la balle au centre, Emmanuel Gregoire, premier adjoint de la mairie de Paris a rectifié à l'attention de Donald Trump, via Twitter: " Seulement six voitures ont été brûlées hier soir, à la rue Tesson, un charmant quartier du 10e arrondissement à Paris, dont l'origine est probablement accidentelle. L'Accord de Paris attend toujours votre support afin de rendre notre planète great again."



Donald Trump aura donc déjà partagé sa première fake news de l'année 2020, ce 1er janvier.

On le sait, Donald Trump n'est pas à sa première provocation à l'égard du président français sur le réseau social Twitter. C'est même le canal prisé par le locataire de la Maison Blanche pour répandre les railleries qu'il inflige à ses homologues politiques. Dans un contexte de tensions sociales très fortes, marquées par une grève de 28 jours à l'encontre de la réforme des retraites, Emmanuel Macron est acculé de toutes parts. Donald Trump n'aura donc pas résisté à la tentation d'asséner un coup supplémentaire au locataire de l'Elysée. Même si ses informations se basent (comme ce fut le cas précédemment) sur des fake news.