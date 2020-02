En meeting à Charleston la veille, le Président a voulu faire de l’ombre à la primaire démocrate organisée ce samedi en Caroline du Sud.

« Are you coming back for the election ? » La serveuse du restaurant, à qui nous disions que nous n’étions à Charleston que pour un jour ou deux, en a déduit que nous rentrions au pays à la seule fin de participer, ce samedi, à la primaire démocrate en Caroline du Sud. La supposition était moins surprenante qu’il n’y paraît : elle traduisait un sentiment largement répandu dans le « Palmetto State », à savoir que cette primaire passionne les Américains parce qu’elle peut avoir une influence décisive sur la course à l’investiture démocrate et, par voie de conséquence, sur l’élection présidentielle. Ses résultats affecteront grandement les chances des différents candidats de faire bonne figure dans les primaires du « Super-Mardi », le 3 mars, et de se maintenir dans la compétition.