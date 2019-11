Mais s'il a affirmé son engagement pour la cause climatique, le locataire de la Maison Blanche n'en a pas moins profité pour taxer les écologistes de "loco" (NDLR: fous en espagnol), selon The Hill.





Il n'a pas manqué également de tacler la Chine, le pays avec lequel il s'est lancé dans une guerre commerciale depuis quelques mois. Affirmant que les Etats-Unis étaient "un pays relativement petit", il a estimé que des nations plus grandes, comme la Chine, n'apportaient pas leur pierre à l'édifice climatique.

Le milliardaire américain a répété à plusieurs reprises ce mardi 12 novembre être "à fond dans le climat". Celui qui n'a pourtant pas hésité à mettre en doute le réchauffement climatique se dit aujourd'hui "écologiste". Lors d'un discours à l'Economic Club de New York, Donald Trump a insisté sur ses actions dans la matière. "Croyez-le ou non je suis celui qui a eu le plus d’impact sur l’environnement”, a déclaré le président, répétant encore se considérer "à bien des égards comme un écologiste". Selon lui, l'air n'a jamais été aussi propre dans son pays que depuis 40 ans.