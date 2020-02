Une campagne onéreuse

Depuis le début de la campagne pour les primaires démocrates, Michael Bloomberg a déjà dépensé plusieurs centaines de millions de dollars en publicités sur internet, en télévision ou à la radio. On parle de 300 ou 400 millions de dollars. Un montant astronomique qui dépasse à lui seul le budget total des sept autres candidats à la primaire démocrate. Dans le même temps, l'équipe de campagne de l'actuel président américain Donald Trump, candidat à sa réélection, a annoncé ce vendredi avoir conclu un accord avec la plateforme de vidéos Youtube et rafler tout l'espace publicitaire pour le mois de novembre prochain, en vue des élections américaines. Selon l'estimation réalisée par certains médias américains, Trump devra débourser pas moins d'un million de dollars (927.000 euros) par jour pour être omniprésent sur la plateforme durant le mois décisif pour la course à la Maison-Blanche.