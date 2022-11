Accueil International Amérique Élection USA Ces Républicains qui retournent leur veste Joe Biden a fait adopter un plan de 1100 milliards de dollars pour financer la réhabilitation des infrastructures américaines. Un député de l’Ohio est heureux d’en profiter. Il avait pourtant voté contre le projet de loi. Philippe Paquet Envoyé spécial à Cincinnati (Ohio)

Après avoir serpenté à travers les campagnes paisibles du Kentucky, l’arrivée sur le pont Brent Spence par l’Interstate 71 offre une vue saisissante et majestueuse sur le skyline de Cincinnati, la troisième plus grande ville de l’Ohio, mais sa plus importante agglomération urbaine avec plus de deux millions d’habitants. Le pont est l’un de ces ouvrages métalliques imposants à deux étages si caractéristiques...