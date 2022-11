Accueil International Amérique Élection USA Midterms 2022: les Démocrates se préparent au scénario du pire Les élections de ce mardi devraient renforcer les Républicains au Congrès. Analyse de Philippe Paquet, envoyé spécial à New York Philippe Paquet Journaliste service International

Le président Joe Biden participe à un rallye électoral pour la gouverneure Hochul et les démocrates de New York. ©AFP

S’il fallait donner la mesure des affres dans lesquelles sont plongés les Démocrates à l’occasion des élections américaines de mi-mandat, ce mardi, on pointerait ce qui pourrait bien être la plus grosse surprise de la soirée : le poste de gouverneur de l’État de New York est susceptible de leur échapper pour la première fois depuis seize ans. Et encore...