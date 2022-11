Midterms 2022: que se passerait-il en cas d'égalité au Sénat?

Alors que Républicains et Démocrates sont dans un mouchoir de poche dans la course au Sénat, l'hypothèse d'une nouvelle égalité se précise.

Si les Républicains font la course en tête à la Chambre lors de ces élections de mi-mandat, la bataille pour le Sénat est bien plus disputée. Mercredi matin, les résultats disponibles faisaient état d'une égalité parfaite à 48 sièges partout, alors que quatre sièges devaient encore être attribués, respectivement dans le Nevada, l'Arizona, le Wisconsin et la Géorgie.

La perspective d'une égalité à 50-50 entre Démocrates et Républicains refaisait dès lors surface. Cette disposition est en fait celle en place au Sénat depuis janvier 2021 et l'investiture officielle de Joe Biden. Ainsi, le Sénat est actuellement composé de cinquante Républicains, quarante-huit Démocrates, et 2 indépendants qui votent avec les Démocrates.

Mais la majorité reste en réalité aux mains des Démocrates. En effet, historiquement, le vice-président des Etats-Unis est également président du Sénat et bénéficie d'un droit au vote en cas d'égalité. La vice-présidente des Etats-Unis, Kamala Harris, est de facto également présidente de la chambre haute depuis janvier 2021 et son"101e" vote permet ainsi de faire basculer la majorité du côté des Démocrates.

Si un tel scénario venait à se reproduire, la majorité au Sénat resterait ainsi toujours démocrate, Kamala Harris étant nommée vice-présidente jusque novembre 2024.

Pour rappel, l'attente pourrait être longue avant d'obtenir les résultats définitifs des midterms. Le dénouement ne pourrait être connu que dans quelques jours, voire même plusieurs semaines.