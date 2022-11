Trump: "De mon point de vue personnel, c'est une très grande victoire"

L'ancien président américain Donald Trump trouve les résultats des midterms "quelque peu décevants d'une certaine manière", mais y voit un succès personnel. La majorité des candidats qu'il soutenait ont gagné, a-t-il déclaré sur le portail Truth Social qu'il a cofondé. "Qui a fait mieux", a-t-il dit. "De mon point de vue personnel, c'est une très grande victoire", a déclaré Trump.

Pourtant, l'ex-président ne semblait pas si "joyeux" le matin suivant les élections. Selon l'un de ses conseillers cité anonymement par le journaliste vedette de CNN Jim Acosta, Trump était "livide" et "criait sur tout le monde".

Il est vrai que d'éminents protégés de Trump ont été distancés ou ont perdu dans des courses électorales serrées. Les candidats qu'il a soutenus ont particulièrement bien réussi dans les régions où les républicains sont habituellement populaires.

Dans l'État de Pennsylvanie, son protégé Mehmet Oz a perdu dans la course pour un siège au Sénat. Dans l'élection sénatoriale de Géorgie, il s'agit d'un second tour entre Herschel Walker, partisan de Trump, et le démocrate sortant Raphael Warnock. En Arizona, les votes sont encore en cours de dépouillement.

A noter que le républicain Ron DeSantis pourrait être réélu de manière convaincante gouverneur de Floride. Il est considéré comme le plus grand concurrent de Trump pour la candidature des Républicains à l'élection présidentielle de 2024.