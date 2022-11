Midterms 2022: Kevin McCarthy désigné candidat républicain à la tête de la Chambre des représentants

"L’ère de la domination démocrate est révolue", a déclaré l’élu de 57 ans, qui occupe des postes à responsabilité à la Chambre basse du Congrès depuis 2014.

Kevin McCarthy était opposé à Andy Biggs, membre d’un puissant groupe ultra-conservateur, le Freedom Caucus. Les républicains ont voté à bulletin secret.

L’élu de Californie doit désormais remporter le vote en séance plénière le 3 janvier, lorsque les 435 nouveaux élus, républicains et démocrates, de la Chambre éliront leur "speaker" troisième personnage le plus important de la politique américaine après le président et le vice-président.

Ce vote s’annonce très serré, les républicains étant partis pour ne disposer que d’une minuscule majorité à la Chambre. Le laborieux dépouillement des élections de mi-mandat est toujours en cours.

Kevin McCarthy est fragilisé par la contre-performance des républicains à ces scrutins, la "vague géante" prédite par les conservateurs ne s’étant pas matérialisée.

Toute défection dans son camp compliquerait significativement son ascension vers le perchoir, et l’aile droite des conservateurs a fait savoir qu’elle poserait ses conditions avant de le soutenir.

En 2015, il avait déjà échoué de peu à devenir président de la Chambre des représentants.