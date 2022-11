Ivanka Trump ne s’impliquera pas dans la campagne de son père pour la présidentielle 2024.

Donald Trump avait promis de faire "une grande annonce" mardi 15 novembre, ce qu’il a fait. Sans vraiment surprendre personne, l’ancien président des États-Unis a déclaré qu’il se représentait au poste de chef d’État, pour la présidentielle de 2024. Il a annoncé cela depuis sa résidence de luxe à Mar-a-Lago (Floride), entouré de sa femme Melania et de deux de ses enfants – Eric et Barron – ainsi que de sa belle-fille Lara Trump et son beau-fils Jared Kushner. Ce dernier n’était pas accompagné de son épouse Ivanka, la fille aînée de Donald Trump. Une absence remarquée, étant donné qu’Ivanka était l’une de conseillères principales de son père durant son mandat de président.

De gauche à droite, Viktor Knavs, le père de l'ancienne première dame Melania Trump, Barron Trump, le fils de l'ancien président Donald Trump, Jared Kushner, Lara Trump et Eric Trump, le fils de l'ancien président Donald Trump, arrivent avant que l'ancien président Donald Trump n'arrive pour annoncer qu'il se présente à la présidence pour la troisième fois. ©Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

Auprès de CNN, la femme d’affaires américaine a expliqué la raison pour laquelle elle n’avait pas pris part à la soirée d’annonce. "Bien que j’aimerai et soutiendrai toujours mon père, je le ferai désormais hors de l’arène politique", a confié Ivanka Trump, qui souhaite cette fois "donner la priorité" à ses trois jeunes enfants et à sa vie privée avec Jared Kushner, lui aussi membre de l’entourage proche de Donald Trump lorsqu’il était à la tête des États-Unis.

"Je suis reconnaissante d’avoir eu l’honneur de servir le peuple américain et je serai toujours fière des nombreuses réalisations de notre administration", a ajouté la fille du républicain, qui ne compte donc pas faire de la politique dans les mois à venir.