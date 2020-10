À J-10 de l’élection présidentielle aux États-Unis, nul ne se risque à en prédire l’issue Élection USAAnalyse Philippe Paquet, envoyé spécial à Omaha (Nebraska)

© AFP

À dix jours de l’élection présidentielle américaine, on pourrait croire que les jeux sont faits. Les sondages nationaux octroient à Joe Biden un avantage sur Donald Trump de plus de dix pour cent des intentions de vote. En fait, depuis qu’il s’est imposé dans les primaires démocrates en mars dernier, l’ancien vice-président a toujours fait la course en tête. Qui plus est, Joe Biden est donné victorieux dans la plupart des swing states qui font traditionnellement pencher la balance, y compris dans ceux qui, comme la Pennsylvanie, le Michigan ou le Wisconsin, avaient contribué de façon décisive au succès de Donald Trump en 2016.