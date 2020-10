À la fin du mandat de Trump, où en sont les relations entre les Etats-Unis et la Chine ? Élection USAAnalyse Philippe Paquet

Les relations entre la Chine et les États-Unis n’ont objectivement jamais été aussi mauvaises depuis leur normalisation à l’initiative de Nixon en 1972. Donald Trump a beau considérer que le président Xi Jinping est son " ami", la guerre commerciale qu’il a déclenchée, non sans raison, a d’emblée compromis la nécessaire coopération entre les deux grandes puissances, notamment sur les dossiers de politique internationale qui sont soumis au Conseil de sécurité de l’Onu dont elles sont, l’une et l’autre, des membres permanents avec droit de veto.