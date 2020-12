Philippe Coste, Interim à New York, pour Libération

Philippe Coste, Interim à New York, pour Libération

Pour Donald Trump, la semaine avait très mal commencé. Lundi, le vote officiel des grands électeurs américains avait confirmé la fin de sa présidence et la victoire du démocrate Joe Biden. Elle s’est achevée par un nouveau psychodrame, exceptionnel, même au regard du chaos de ces quatre dernières années : des discussions dans le Bureau ovale, et devant des dignitaires épouvantés, sur le recours à la loi martiale ou la possible nomination d’une avocate adepte des théories du complot.