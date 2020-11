A Little Havana, "une victoire de Biden serait une déception pour la communauté" Élection USAReportage Dozin Maxence, envoyé spécial à Miami (Floride)

© AP

Bande FM, 104.00. Sur une radio hispanophone émettant depuis les États-Unis, Ibrahim Reyes, les quatre-vingts ans bien sonnés et résident d’origine cubaine exilé en Floride depuis plus de quarante ans, écoute anxieusement, en cette matinée, les derniers commentaires sur les dépouillements en cours. Il est dix heures du matin, et les perspectives semblent encore ouvertes, à défaut d’être totalement heureuses, pour la candidature de Donald Trump.