Au-delà de l'élection présidentielle, un autre enjeu crucial Élection USAAnalyse Philippe Paquet

© AFP

La saga présidentielle ferait aisément oublier que les Américains votent aussi, le 3 novembre, pour renouveler le Congrès et choisir onze gouverneurs d’État (plus deux de territoires associés : Porto Rico et les Samoa-Américaines). Comme tous les deux ans, ils éliront leurs 435 députés à la Chambre des représentants et un tiers des cent sénateurs - trente-cinq cette année (les trente-trois de la "classe 2" dont le mandat de six ans vient à échéance, plus deux sièges vacants à pourvoir pour deux ans dans la "classe 3", en Géorgie et dans l’Arizona). Analyse.