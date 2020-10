L'ancienne Première dame n'a pas mâché ses mots, ce mardi 6 septembre, au sujet du président américain. Dans une vidéo postée sur Twitter, elle a pris la parole, à trois semaines de la présidentielle, pour ouvrir les yeux des des électeurs et leur rappeler ce qui est en jeu dans ce scrutin ."Pour le moment, c'est le chaos dans notre pays à cause de notre président qui n'est pas à la hauteur de sa fonction", a commencé Michelle Obama. "Ce que le président fait est clairement faux, c'est moralement mal et, oui, c'est raciste", a-t-elle continué, faisant référence aux manifestations contre les violences policières. Selon celle qui n'a jamais été la plus grande fan de Donald Trump, ce dernier aurait volontairement créé un climat anxiogène pour discréditer le mouvement Black Lives Matter. "Face aux mensonges du chef d'Etat et à ses conspirations folles répétées encore et encore, même les gens raisonnables peuvent avoir peur, a expliqué Mme Obama. Et la seule chose pour laquelle ce président est vraiment bon, c'est d'utiliser la peur et la confusion, et propager des mensonges pour gagner."Mais elle n'a pas que fustigé la réaction du locataire de la Maison-Blanche face aux manifestations contre les violences policières, elle a également pointé du doigt sa gestion de l'épidémie de coronavirus. "Si vous êtes un parent comme moi, vous ressentez l'échec de Donald Trump de prendre cette pandémie au sérieux, a-t-elle vilipendé. De sa façon de constamment minimiser l'importance du port du masque et des distanciations sociales à sa pression maximale exercée sur les écoles pour qu'elles rouvrent sans véritable plan clair pour assurer la sécurité des élèves et des professeurs."