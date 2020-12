Donald Trump n'a pas l'intention de rendre les armes. Alors qu'il a donné son feu vert à la transition le 23 novembre , l'actuel locataire de la Maison-Blanche a réitéré son désir de lever le voile sur ce qu'il considère être l'élection "". Dans un discours qu'il a caractérisé comme étant potentiellement "", il a fait le point sur son combat judiciaire pour" qui ont eu cours lors de la présidentielle américaine. "", a lancé le président américain à l'entame de son speech, pointant du doigt le fait que l'élection ne se résume désormais plus à une seule journée.Même si le milliardaire de 77 ans n'a toujours pas apporté de preuve de ses allégations, il a insisté sur les enjeux de la lutte qu'il mène actuellement. ", a-t-il déclaré.

Accusant à nouveau les démocrates d'avoir tout orchestré, Donald Trump a estimé que ceux-ci avaient prévenu Joe Biden quant à l'issue de la présidentielle qui était déjà connue. " Tout était très étrange", a expliqué l'actuel locataire de la Maison-Blanche, fustigeant l'annonce " prématurée" de la victoire de Joe Biden alors que les votes dans des Etats-clés devaient encore être comptés.



Le républicain a affirmé que son combat ne concernait pas uniquement ses électeurs mais également tous les Américains qui iront voter aux prochains présidentielles. " Il s'agit surtout de leur garantir qu'ils peuvent avoir confiance en cette élection et en tous les scrutins à venir", a conclu Donald Trump, dans un speech dont il a publié la version longue (qui dure 46 minutes) sur Facebook.



Cette nouvelle tentative du président de rallier les Américains à sa cause survient peu de temps après que son ministre de la Justice lui a tourné le dos. Affirmant qu'aucune fraude susceptible de changer le résultat n'avait été constatée lors de cette élection, William Barr a porté un important coup à la lutte de l'actuel locataire de la Maison-Blanche, qui se retrouve de plus en plus isolé.