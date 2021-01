De l'amende à 20 ans de prison... Que risquent réellement les émeutiers du Capitole? Élection USA Gilles Toussaint

Que risquent les individus qui ont pris d’assaut le Capitole mercredi après-midi ? L’enquête n’en est qu’à ses débuts, mais à n’en pas douter la justice américaine ne laissera pas ces faits impunis. " Il est clair et net qu’il y aura des poursuites et des sanctions pour ces personnes, qui seront à mon avis exemplaires", commente l’avocat Michael Fernandez-Bertier, membre des barreaux de Bruxelles et de New York.