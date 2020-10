Donald Trump : Après moi, le déluge ! Élection USARécit Maria Udrescu

© AFP

Donald Trump entame son mandat comme il a mené sa campagne : avec un mensonge. "Ce fut la plus grande foule jamais vue lors d’une investiture, point barre", affirme-t-il, niant, avec une force inouïe, l’évidence, les chiffres, les photos qui prouvent que le parterre était bien plus garni pour assister à l’investiture de son prédécesseur, Barack Obama. Cette capacité à construire sa propre réalité, à créer de toutes pièces des "faits alternatifs" - expression utilisée en 2017 par Kellyanne Conway, la conseillère du président - constituera la marque de fabrique du milliardaire, celle qui le distinguera, indéniablement, de tous les autres présidents de l’histoire de l’Amérique et plongera le pays dans une schizophrénie chronique. Récit.