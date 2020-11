Donald Trump pourrait-il semer le chaos pendant la période de transition ? Élection USA Isabelle Hanne, pour Libération

© AFP

Que peut-il se passer pendant la période du lame-duck (littéralement, "canard boiteux") qui s’ouvre et courra jusqu’à l’investiture du prochain président, le 20 janvier 2021 ? Cette séquence post-électorale est traditionnellement l’occasion, pour les présidents sortants qui n’ont plus grand-chose à perdre, de prendre des décisions peu consensuelles. Mais, avec Donald Trump - qui conserve tous les pouvoirs jusqu’à prestation de serment de Joe Biden, et a montré pendant quatre ans à quel point il faisait peu de cas des normes et institutions démocratiques -, les deux mois et demi à venir promettent frénésie et chaos.